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Kırşehir LGS birincisi pandemiyi fırsata çevirerek başarıyı yakaladı 90 soruda bir boşla hayallerine bir adım daha yaklaştı

İHA

Kırşehir LGS birincisi pandemiyi fırsata çevirerek başarıyı yakaladı 90 soruda bir boşla hayallerine bir adım daha yaklaştı

– Liselere geçiş sınavında 90 sorudan 89 doğru 1 boş yapan ve hayallerine bir adım daha yaklaştığını söyleyen LGS İl birincisi başarı sırlarını anlattı.
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hayrunisa Kıyıcı (14), pandemi sürecini fırsata çevirerek başarıyı yakaladığını belirtti. Online dersler ve okul öğretmenlerinin katkısı ile başarıyı yakaladığını anlatan Kıyıcı, “Pandemi süreci LGS süreci açısından zordu. Online derslerde öğretmenlerim yüz yüze ders çalışıyormuş gibi davrandılar. Pandemi sürecini ise ders tekrarları yaparak yakaladım” dedi.
Okulla birlikte evde ders çalışma düzenini kontrol ettiğini belirten Hayrunisa Kıyıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kırşehir Fen Lisesi sonrasında ise tıp fakültesi istiyorum. Günde ortalama 34 saat çalışırken bazen 6 saate kadar çıktım. Sürekli çalışarak derslere karşı da kendimi yıpratmadım. LGS’ye girecek öğrencilere ise tavsiyem bol bol paragraf çözmeleridir. Matematik ise asla ihmal edilmemeli, panik olmadan sınav sürecini değerlendirmek ve kişinin başaracağına inancı yolun büyük bir kısmını alıyor.”
Yaşanılan sınav süreci öncesinde de kızlarını daima aile olarak desteklediklerini ve başarılı bir sonuç elde edeceğini tahmin ettiklerini belirten LGS İl Birincisi Hayrunisa Kıyıcı'nın Babası Bekir Kıyıcı ise aile olarak mutlu olduklarını ve Kırşehir adına sevindiklerini söyledi. Bekir ve Gül Kıyıcı’nın 3 çocuğundan birisi olan Hayrunisa, Kırşehir adına yakaladığı başarı Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Selim Erbaş tarafından da takdir edilerek ortaokul anısına ve yakaladığı başarının okulda süreklilik göstermesi amacıyla verdiği hediye ile uğurlandı.

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