Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bin 106 sentetik hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre operasyon AnkaraKayseri yolu üzeri Karakaya yol kontrol noktasında yapıldı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında D.A. ve S.Ş.'nin bulunduğu 53 plakalı araçta yapılan aramada; bin 106 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.
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