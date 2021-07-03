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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kredi ve Kefalet Kooperatifi 67. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İHA

Kredi ve Kefalet Kooperatifi 67. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde esnaf temsilcileri katılımları ile yapıldı.
Kredi ve Kefalet Kopartifi Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Köksal, öneri ile divan başkanı oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, "Bugün anlamlı bir gün, pandemi sonrası normale dönüş Ahi esnafına da uğur getirsin" dedi. Birliktelik vurgusu yapan ve esnafa seslenen Öztürk, "Ahilik ülke geneli ile yurt dışına da yayılmıştır. Ahiliğin yayılmasında emekleri olan ve hayatlarını kaybedenlerin ruhları şad olsun. Pandemi sürecinin en büyük destekçisi esnaf ve sanatkara teşekkür ederim. Alınan her kararı esnafa anlattık. Onlar da gerekli destekleri verdi. Esnaf ve sanatkara destek sunulsa da esnafın desteğe ihtiyacı olduğu aşikardır. Esnaf ve sanatkarlar ülkenin omurgasıdır. Şimdi ise esnafa sahip çıkma zamanıdır" diye konuştu.
"Esnaf kredi kullanacak özel bankalar yerine devlet bankaları ile esnafın çalışmasını talep ediyorum" diyen Öztürk; "Sorunları üst kurullara aktarılıyoruz. Esnafa sahip çıkarak bizler sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birliktelik duygusu ile sorunlarınızın önüne geçeceğiz. Sizlere verilen kredinin büyük bölümünü devlet ödüyor. Küçük esnafa da bu şekilde destek sunuluyor. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu. Program denetim kurulu ve faaliyet raporları okunmasıyla devam etti. Divan Başkanı oylaması ile denetim kurulu raporları kabul edildi. Divan Başkanının söz vermesi ile programa katılan ve söz alan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, pandemi nedeniyle sadece Türkiye ekonomisinin değil dünya ekonomisinin etkilendiğini söyledi. AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise konuşmasında, "AK Parti iktidar olduğu günden bugüne esnafının yanındadır. Eser ve hizmet siyaseti ile yola çıktık" ifadelerini kullanarak hükümetin esnaf ve sanatkara verdiği destekleri anlattı. Belediye Başkanı Selehattin Ekincioğlu ise kendisinin de esnaf olduğunu aktararak esnaf ve sanatkarların hizmetkârı olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından program 17 maddelik gündemin değerlendirilmesi il devam etti. Olağan Genel Kurula tek aday olarak giren Bahamettin Öztürk'ün listesi oylaması yapıldı.

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