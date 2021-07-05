Kırşehir'de, 'aranan şahıs operasyonu' 25 kişi yakalandı

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince il genelinde aranan şahıslara yönelik geniş kapsamlı operasyon yapıldı.

Son üç ayda aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 25 kişi yakalandı. Haklarında 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'yağma' suçundan 4 yıl ile 10 arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi cezaevine teslim edildi.

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