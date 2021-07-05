Kırşehir AEÜ’de 2020 - 2021 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 20202021 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Salonunda gerçekleşen mezuniyet töreninde açılış programına KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, dereceye giren mezunlar ve aileleri ile akademik ve idari personel katıldı. Öğrencilerinin kariyerlerine yön vermeye çalışan üniversitede 20202021 eğitimöğretim döneminde üniversite birinciliğini Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Mehmet Erdem Çetin elde etti. Üniversite mezuniyet kütüğüne ismini çakarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mezunları arasında yerini alan Çetin’in başarı hikayesinin ardından mezun olan öğrenciler Ahilik Yemini ettiler ve kep attı. Rektör Vatan Karakaya, geleceği öğrencilerinin öğrenim başarısı ile adım adım planladıklarını söyledi.

Pandeminin olumsuz koşulları nedeniyle belirli sınırlılıklar altında akademik yılı geride bıraktıklarını ifade eden Karakaya, 20192020 eğitim–öğretim yılı bahar döneminde hızlı bir şekilde devreye soktukları AYDEP programı üzerinden tamamladıklarını belirtti.

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