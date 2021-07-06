Kırşehirli şehitler albümde toplanıyor Çanakkale, 1. Dünya Savaşı, Kore ve terör şehitlerinin hikayelerinden oluşan albüm yaptı

Kırşehir'de, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği proje ile 'şehitler albümü' oluşturdu.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Sarıkamış, Kıbrıs Harekatı, korucu ve sivil şehitler ile terör şehitlerinin hayat hikayelerini tek albümde topluyor. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Kırşehirli şehitlerin hayat hikayelerinin geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturulacağına inandığını ve yeni neslin canlarını vatanları için feda eden yiğit insanların hikayesini öğrenmesinin kendileri için de onur verici olacağını söyledi. Proje kapsamında yaklaşık 1 yıllık çalışma sonrası oluşan albümün birer nüshası ise şehit ailelerine verilecek.

Şehitlerin hikayelerini ailelerinden dinlemenin kendilerinde de heyecana neden olduğunu aktaran Dernek Başkanı Kılıçaslan, "Özgeçmişleri ile şehitlerimizin hatıralarını tek albümde topladık. Şehitlerimiz için ahde vefalı davranma gayretindeyiz. Çalışmalarımız kapsamında aileleri dinlerken kamu kurumlarından da elde bulunan hikayeleri hakkında bilgiler topladık" dedi. Şehit Aileleri Derneği tarafından Kırşehir'de, daha önceden hazırlanan projeler de şehitler albümü içerisinde yer alacak. Projeler kapsamında unutulmayacak vatan evlatları, bayrakla birleşen şehitler, vatan kalesinden cennete ucanlar, gençlik spor bakanlığı ile yapılan gönüllü gençler ve şehit aileleri yer alıyor.

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