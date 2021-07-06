Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´in Kaman ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen M.B., Ö.B., K.K., C.K., K.Y., A.S., M.T. ve N.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir / Merkez Abdurrahman DULKADİR
2021-07-06 14:57:16
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