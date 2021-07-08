Kırşehir’de, Cacabey Meydanı Gülşen Kutlu konseri ile doldu Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Müzik şehri Kırşehir’de halk konserlere doyacak”

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– UNESCO Müzik Şehri Ağına giren Kırşehir’de, düzenlenen ‘Ulusal Müzik Çalışatayı’ kapsamında Gülşen Kutlu Cacabey Meydanında sahne aldı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, UNESCO Müzik Şehri Ağına Kırşehir’in girmesinde en büyük katkının Muharrem Ertaş, Âşık Said, Çekiç Ali, Neşet Ertaş gibi bozlak ustalarına borçlu olunduğunu söyledi. Ulusal Müzik Çalıştayı Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Gülşen Kutlu, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş Türkülerini seslendirdi.

Pandemi koşullarının ardından Cacabey Meydanı’nı tamamen dolduran Kırşehirliler Gülşen Kutlu’nun söylediği türkülere eşlik etti.

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