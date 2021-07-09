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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu şed kuşandı

İHA

Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu şed kuşandı

– Türk Halk Müziği’ne kaynak kişi ve derleyici kimliğiyle emeği geçmiş olan halk sanatçısı Şemsi Yastıman anısına Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen programda Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve Vali İbrahim Akın şed kuşandı.
Program öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, 27 yıl önce hayata gözlerini yuman Şemsi Yastıman’ın naaşının Kırşehir’de olmasının gururunu yaşadığını söyledi. Ekicioğlu, “Yaptığımız girişimler sonucu Lapseki Kaymakamlığı, Adatepe Köyü Muhtarlığı ve çok değerli aile fertlerinin oluru ile 27 yıl önce hayata gözlerini yuman Şemsi Yastıman’ın naaşı bugün hasreti olduğu Kırşehir’deki İmaret Mezarlığı’ndaki Şeyh Süleyman Türbesi yanına defnedildi. Döneminde onlarca plak dolduran ve pek çok kez Türkiye Radyoları’nın programlarına davet edilerek ilimizin kültürel mirasını tüm Türkiye ile paylaşan Şemsi Yastıman, özellikle Halk Müziği geleneğinin çalıp söyleme tarzını benimsemiş bir halk sanatçısı olarak adından söz ettirmiş ve müzik tarihimizde eşsiz bir örnek olmuştur” dedi. Ahi EvranI Veli’nin külliyesi içerisinde bulunan müze alanında düzenlenen programda Prof. Dr. Ahmet Kala; Ahilik ve Kümelenme, Prof Dr. Mehmet Köksal ise Şecerenameler ve Türk Ahiliği üzerine bilgi verdi.
Ahi Evran’ın doğumunun 850. yılı ve Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2021 yılının Ahi Evran Yılı ilan edildiğini aktaran Vali İbrahim Akın, Ahilik deyince Kırşehir’de bir çok insanın emeği olduğunu söyledi. Program, şed kuşatma töreninin ardından tiyatro gösterisi ile devam etti.

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