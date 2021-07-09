Kırşehir'de 'teröre lanet yürüyüşü' sonrası çıkan olaylar nedeniyle 86 sanığa ceza

Kırşehir'de 8 Eylül 2015'te düzenlenen 'teröre lanet yürüyüşü' sonrası çıkan olaylarda kitabevi, HDP İl Başkanlığı ve bazı iş yeri binalarının tahrip edilmesiyle ilgili birleştirilen davada 86 sanığa hapis ve para cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 20 sanık ile taraf avukatları katıldı. Savcının mütalaasının ardından salonda bulunan sanıklar ile diğer sanıkların avukatlarından savunmaları alındı. Mahkeme heyeti; sanıkların 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından beraatlerine hükmetti. 'Mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından bazı sanıklara 2 bin lira para cezası ile bazı sanıklara da 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Heyet, dava sürecinde hayatını kaybeden 2 sanığın dosyasının düşürülmesini karara bağladı.

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