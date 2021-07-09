Kırşehir'de 'teröre lanet yürüyüşü' sonrası çıkan olaylar nedeniyle 86 sanığa ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 'teröre lanet yürüyüşü' sonrası çıkan olaylar nedeniyle 86 sanığa ceza

İHA

Kırşehir'de 'teröre lanet yürüyüşü' sonrası çıkan olaylar nedeniyle 86 sanığa ceza

Kırşehir'de 8 Eylül 2015'te düzenlenen 'teröre lanet yürüyüşü' sonrası çıkan olaylarda kitabevi, HDP İl Başkanlığı ve bazı iş yeri binalarının tahrip edilmesiyle ilgili birleştirilen davada 86 sanığa hapis ve para cezası verildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 20 sanık ile taraf avukatları katıldı. Savcının mütalaasının ardından salonda bulunan sanıklar ile diğer sanıkların avukatlarından savunmaları alındı. Mahkeme heyeti; sanıkların 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından beraatlerine hükmetti. 'Mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından bazı sanıklara 2 bin lira para cezası ile bazı sanıklara da 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.
Heyet, dava sürecinde hayatını kaybeden 2 sanığın dosyasının düşürülmesini karara bağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu şed kuşandı
YEREL HABERLER Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu şed kuşandı
Memleket hasreti 25 yıl sonra son buldu Türk Halk Müziği Sanatçısı Şemsi Yastıman’ın cenazesi Çanakkale’den Kırşehir’e nakledildi
YEREL HABERLER Memleket hasreti 25 yıl sonra son buldu Türk Halk ...
Kırşehir’de, 2 gündür düzenlenen müzik çalıştayı sona erdi Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Şehrimiz UNESCO’ya katkı sunmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Kırşehir’de, 2 gündür düzenlenen müzik çalıştayı sona ...
Kırşehir’de, Cacabey Meydanı Gülşen Kutlu konseri ile doldu Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Müzik şehri Kırşehir’de halk konserlere doyacak”
YEREL HABERLER Kırşehir’de, Cacabey Meydanı Gülşen Kutlu konseri ile ...
Kırşehir'de Eğitim Durumu Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Eğitim Durumu Değerlendirme Toplantısı ...
Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı
YEREL HABERLER Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı
Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı
YEREL HABERLER Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı
Kırşehir’de, abdal müziği ve abdaldık geleneği bilimsel olarak inceleniyor Adem Göçer: “Akademik çalışmalarla babadan gelen gelenek yeni nesillere farklı bakış getiriyor”
YEREL HABERLER Kırşehir’de, abdal müziği ve abdaldık geleneği ...