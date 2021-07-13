Akpınar, Hacıselimli-Karaova Yol Çalışması Tamamlandı

Kırşehir İl Özel İdaresince 2021 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında yer alan Akpınar İlçesi Hacıselimli Karaova köyleri arası ve Çalıburnu köyü yol yapım çalışmasını tamamlandı.

Kırşehir İl Özel İdaresince, Alt yapı ve tüm yol dolgu işleri tamamlanan Hacıselimli ve Karaova köylerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik 2. kat Sathi Kaplama asfalt yol yapımı ve Çalıburnu köyü Taşkovan Mahallesi 1 kilometrelik 1. kat sathi kaplama yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Akpınar Kaymakamı Fatih Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Genel Sekreter Kurtuluş Yılmaz ve beraberindeki teknik heyet ile birlikte yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtirken, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yılmaz ise; 2021 yılı yol yapım çalışmalarına tüm hazırlıkları yaparak başladıklarını ve yol yapım çalışmalarının planlanan programlar dahilinde köylerde devam edeceğini aktardı.

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