Veysel Eroğlu: Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa, Seyfe Gölü´nü de öyle kurtacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veysel Eroğlu: Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa, Seyfe Gölü´nü de öyle kurtacağız

DHA

Veysel Eroğlu: Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa, Seyfe Gölü´nü de öyle kurtacağız


Yasin DALKILIÇAbdurrahman DULKADİR/KAYSERİ- KIRŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki komisyondan oluşan milletvekilleri Kırşehir´deki Seyfe Gölü ve Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.
TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile komisyon üyelerinden oluşan milletvekilleri Kırşehir'de Seyfe Gölü, Kayseri'de ise Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti. İlk ziyaretini Seyfe Gölü'ne yapan heyet incelemelerde bulundu. Seyfe Gölü'nü kurtaracaklarını söyleyen İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele komisyonu olarak milletvekillerimizle buraya geldik. Seyfe Gölü pek çok kuşa ev sahipliği yapan bir yerdi ama son yıllarda kuraklık sebebiyle maalesef göl kurumaya yüz tuttu. Bu sene gerçekten çok kurak geçiyor. Yağışlar çok azaldı ancak benim bakanlığım döneminde Seyfe Gölü ekoloji projesi hakkında bir proje yapmıştık. Bazı kapakları kapattık suyu dengede tutmak için bu sene görüldüğü gibi bir sıkıntı var. Bunları korumamız gerekiyor. Komisyonumuz zaten bu maksatla kuruldu. Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa Seyfe Gölü´nü de kurtaracağız" diye konuştu.
SULTAN SAZLIĞINI KURUMAKTAN KURTARDIK
Kırşehir ziyaretinin ardından Kayseri'ye gelen heyet Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçelerinin sınırları arasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyaret etti. Kuş gözlem evinde incelemede bulunan Eroğlu, Kayseri'de yaptığı açıklamada ise "Özellikle Küresel iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve kuraklıkla mücadele konusunda TBMM komisyonu çalışmalarının sonuna geldik. Seyfe Gölü'nü inceledik. Sultan Sazlığını inceliyorum. Konya ve Afyon'da yarın incelemelerde bulunacağız. Sultan Sazlığı kurumaya yüz tutmuştu. Ancak Sultan Sazlığı Avrupa'nın en önemli sulak alanlarından birisi.  Burası kuşların göç yolu üzerinde. Burayı kurtarmak için tek çare olarak başka havzadan su getirmek oldu. Daha önce başlamış olan Zamantı tünelini buraya doğrulttuk. 21 kilometre olan bu tünelden yılda 110 milyon metreküp suyu Sultan Sazlığına aktarıyoruz. Tünelin ucuna Gümüşören barajını inşa ettik. Bunun çok büyük faydası olacak. Kurak zamanda suyu barajda biriktirerek yaz aylarında suyu buraya göndereceğiz" dedi.
DAMLAMA SULAMA SİSTEMİNE ÖNEM VERİLMELİ 
Komisyon Başkanı Eroğlu iklim nedeniyle muhtemel su krizine karşı kendisine yöneltilen soruya ise "Türkiye'de eğer sulamaları damlama sulama sistemi ile yaparsak su sıkıntısı olmaz. Biz suyumuzun yüzde 79'unu sulama sisteminde kullanıyoruz. En büyük tasarruf yapılacak yer sulamadır. Bütün partiler olarak sulamada tasarruf seferberliği istiyor. Vahşi sulama yerine damlama sulama olması gerektiğini söylüyoruz. Damlama sulama sisteminde büyük tasarruf sağlamak mümkün. Şehirlerde de su tüketiminde kayıpların sağlanması çok önemli. Sanayide de az su tüketen teknoloji ürünleri kullanılması lazım. Ancak bu dediklerimi yapmazsak büyük kriz beklenebilir. Çünkü sıcaklık artıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Kırşehir / Merkez Yasin DALKILIÇ-Abdurrahman DULKADİR
2021-07-13 18:39:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akpınar, Hacıselimli-Karaova Yol Çalışması Tamamlandı
YEREL HABERLER Akpınar, Hacıselimli-Karaova Yol Çalışması Tamamlandı
Kent Konseyi, mevcut başkan Üçgül ile devam kararı aldı
YEREL HABERLER Kent Konseyi, mevcut başkan Üçgül ile devam kararı ...
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: “Seyfe’yi kuraklıktan kurtaracağız” Çevre Komisyonu Seyfe Gölünü inceledi
YEREL HABERLER TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu ...
Çiçekdağı ilçesinde içme suyu sorununa son DSİ yatırımları ile bölgede içme suyu sorunun çözülmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesinde içme suyu sorununa son DSİ ...
Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
YEREL HABERLER Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler