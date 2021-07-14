Vali İbrahim Akın: “Fethullahçı, terör örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali İbrahim Akın: “Fethullahçı, terör örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştür”

İHA

Vali İbrahim Akın: “Fethullahçı, terör örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştür”

– 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklamada bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Fethullahçı Terör Örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldüğünü söyledi.
Vali Akın, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, demokratik değerlerimizi, temel hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik olarak Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup hainler tarafından başlatılan 15 Temmuz darbe girişimi, milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edilmiş, ülkemiz büyük bir tehlikenin eşiğinden dönmüştür“ dedi. Dış mihrakların çıkarları uğruna çalışanların milleti karşısında bulduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, “Dış mihrakların çıkarları uğruna yüce meclisimizi, kamu kurumlarımızı bombalayanlar, köprüleri, yolları işgal ederek yönetimi zorla ele geçirmeye çalışanlar karşılarında iman dolu göğüsleriyle milletimizi bulmuştur. Ülkemizin terör örgütleri ve içimizdeki işbirlikçileriyle mücadele ettiği bir dönemde gerçekleştirilen bu kalkışma karşısında milletimiz tek yürek olmuş, cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokakları dolduran binlerce vatandaşımız vatansever kolluk güçlerimizin yanında yer alarak darbeci zihniyete tüm varlığıyla engel olmuştur. Asırlar boyunca benliğimizde taşıdığımız milli şuurun yeniden şahlandığı bir destan olan 15 Temmuz, tankın, tüfeğin millet iradesi karşısında hiçbir şey ifade etmediğinin en önemli kanıtı olmuştur. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi vatanı ve bayrağı uğruna her türlü fedakârlığı yapabileceğini, Çanakkale Savaşı’nda ve İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi kahramanlık destanı yazmaya daima hazır olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da kaybettiğimiz vatan evlatlarımız sebebiyle millet olarak yüreğimizde derin bir hüzün yaşarken milletimizin hainler karşısında zafere ulaşmasından dolayı da büyük bir gurur yaşıyoruz” diye konuştu. Öte yandan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise açıklamasında; cumhuriyet ve demokrasi düşmanı Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı. Darbe girişimini ve FETÖ'yü bir kez daha lanetlediğini vurgulayan Ekicioğlu, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye sahip çıkan halkımız, halkın egemenliğine ve ülkemizin demokratik birikimine sahip çıkmak azminde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LGS'de derece yapan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER LGS'de derece yapan öğrenciler ödüllendirildi
Veysel Eroğlu: Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa, Seyfe Gölü´nü de öyle kurtacağız
YEREL HABERLER Veysel Eroğlu: Sultan Sazlığı nasıl kurtulmuşsa, ...
Akpınar, Hacıselimli-Karaova Yol Çalışması Tamamlandı
YEREL HABERLER Akpınar, Hacıselimli-Karaova Yol Çalışması Tamamlandı
Kent Konseyi, mevcut başkan Üçgül ile devam kararı aldı
YEREL HABERLER Kent Konseyi, mevcut başkan Üçgül ile devam kararı ...
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: “Seyfe’yi kuraklıktan kurtaracağız” Çevre Komisyonu Seyfe Gölünü inceledi
YEREL HABERLER TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu ...
Çiçekdağı ilçesinde içme suyu sorununa son DSİ yatırımları ile bölgede içme suyu sorunun çözülmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesinde içme suyu sorununa son DSİ ...
Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
YEREL HABERLER Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler