Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Yollar Geçilir Türkiye Geçilmez' temalı bisiklet turu düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, bisiklet turuna katılan sporcuları bitiş noktası olan Valilik önünde karşılayarak tebrik etti. Bisiklet turunun ardından, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikimi etkinliğine katılan Vali Akın; “15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış FETÖ mensupları hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. O gece, FETÖ mensupları milletimizin birliğine, beraberliğine kast ederek milletimize silah doğrultmaktan bile kaçınmamıştı" dedi.

Cacabey Meydanında 'Demokrasi Zaferi ve Milli İrade' temalı fotoğraf sergisi açılışı da yapıldı. 15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı halkın gösterdiği mücadeleye ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Vali İbrahim Akın, devlet ve milletin hainlere geçit vermediğini ve fotoğrafların 15 Temmuz akşamını anlattığını belirtti.

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