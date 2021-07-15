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15 Temmuz'un yıl dönümünde Kırşehirliler meydana akın etti

İHA

15 Temmuz'un yıl dönümünde Kırşehirliler meydana akın etti

Kırşehir’de 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde vatandaşlar meydana akın etti.

15 Temmuz hain darbe kalkışması yıldönümü kapsamında Kırşehir’de etkinlikler Cacabey Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, meydanda toplanan kalabalığa binlerce yıllık devlet geleneğinin ne darbeler, ne terör örgütleri, ne de dış mihraklar tarafından yok edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini söyledi. Vali Akın, "Milletçe daima uyanık olmalı, demokrasimize sonuna kadar sahip çıkmalı, bizi çağın gerisine götüren her türlü hain girişime engel olmalıyız. Biliyoruz ki, bize 15 Temmuz'u yaşatanlar dış güçlerin maşası olarak bu ülkeye ihanet edenler asla cezasız kalmayacaktır." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da darbe kalkışmasını değerlendirdiği program 15 Temmuz darbe girişimi konulu film ve slayt gösterimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının izlenmesi ile devam etti. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kahramanlık türküleri seslendirdiği etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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