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Belediye, bayram öncesi denetimlerini artırdı Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: "Halk sağlığı için belediye denetimleri sürecek “

İHA

Belediye, bayram öncesi denetimlerini artırdı Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: "Halk sağlığı için belediye denetimleri sürecek “

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışının gerçekleştirildiği canlı hayvan pazarının dezenfekte ve hijyen çalışmaları yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerin vatandaşların geleneksel bayram ikramı olan şeker, tatlı üreten ve satan gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürdüklerini söyledi. Ekicioğlu, “Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha sağlıklı, rahat ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için kurbanlık satışının gerçekleştiği Canlı hayvan pazarı başta olmak üzere şehrimizin genelinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ise ilimizde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Bayram boyunca 24 saat görev yapacak olan ekiplerimiz, hemşehrilerimizden gelecek talep ve şikâyetleri değerlendirecekler ”dedi.

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