Vali Akın, doğaya kınalı keklik saldı

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaban hayatının çeşitliliğini korumak amacıyla kınalı kekliklerin doğaya salındığı programa katıldı.

Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet ve Dalakçı köyleri arazisinde keklikleri doğaya bırakan Vali İbrahim Akın, kekliklerin yaban hayatının çeşitlendirilmesi ve korunması amacıyla doğaya salındığını söyledi. Kırşehir'de 17 köyde 425 kınalı kekliğin doğaya salındığını belirten Vali İbrahim Akın, “Yaban hayatının desteklenmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, aynı zamanda doğada süneleri ve keneleri yemesinden dolayı zirai mücadeleye katkı sağlamaktadır. Ülkemizin önemli değerleri arasında yer alan yaban hayatını korumak hepimizin ortak görevidir" dedi.

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