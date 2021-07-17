Kırşehirli başarılı sporcu Urkuş, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de, ortaokulda iken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen milli sporcu Urkuş Işık, U20 Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Romanya'da geçtiğimiz yıllarda yapılan 62. Balkan Kros Şampiyonası’na katılan Urkuş Işık, Balkan şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Başarılı sporcuları yetiştiren antrenör Kaya, “Allah’a şükür çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Kızımız daha önce de salon Balkan şampiyonasında Bulgaristan’da 3 bin metrede birinci olmuştu. U20 Avrupa şampiyonasında da kızımız dan başarı bekliyorum" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.