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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret Edildi

İHA

Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret Edildi

Kurban Bayramı nedeniyle Vali İbrahim Akın ve il protokolü şehitliği ziyaret etti.
Arife gününde Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne yapılan ziyarete Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri başkanları ile şehit aileleri katıldı. Okunan Kuranı Kerim ve İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından, Vali Akın ve beraberindeki protokol şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Şehitlik ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, “Kurban Bayramı arifesi nedeniyle şehitliği ziyaret ederek vatanı için, milleti için, bayrağı için canlarını feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimize dualar okuduk. Milletçe şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimiz buradalar. Yeni bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmasının devamında vatandaşlara çeşitli hatırlatmalarda bulunan Vali İbrahim Akın, “Vatandaşlarımızdan özellikle bayramlarda yaşanan yoğunluğu dikkate alarak kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımızdan kurbanlarını çevre ve görüntü kirliliğine sebep olmayacak şekilde kesmeleri konusunda hassasiyet bekliyoruz. Bir başka husus da salgın sürecinin henüz bitmemiş olması. Bayramlaşmalarda ve yapılan ziyaretlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına mutlaka riayet edelim. Bu vesileyle, tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi

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