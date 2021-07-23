773 yıllık tarihi köprüyü sprey boyalarla tahrip ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

773 yıllık tarihi köprüyü sprey boyalarla tahrip ettiler

İHA

773 yıllık tarihi köprüyü sprey boyalarla tahrip ettiler

Kırşehir merkez Kesikköprü köyünde Kızılırmak üzerinde kurulu olan 773 yıllık tarihi Kesikköprü'nün sprey boyalarla boyanması tepkilere neden oldu.
Kırşehir merkez Kesikköprü köyünde Kızılırmak üzerinde kurulu olan 773 yıllık tarihi Kesikköprü'nün üzeri sprey boyalar ile boyandı. Kırşehir’den Aksaray’a gezi için giden ve tarihi köprü üzerinden geçen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, köprünün halinin içler acısı olduğunu söyleyerek, "Köprü üzerinde yüzyıllar öncesine gittim. Kervanların binlerce kiloluk yükü taşıdıklarını düşündüm. Moğol zihniyetliler ise dedelerinin yaptığı köprüyü yok etmek için çalışmışlar. Orta Çağ zihniyetli barbarlar tarihe verdiğiniz zarar için elleriniz kırılsın" dedi.
1248 yılında Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılan ve tarihi İpekyolu güzergahında bulunan köprü, Kırşehir ile Konya’yı birbirine bağlamak için yapılmış ve Türk mimarisinin önemli eserlerinden biri... 400 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 13 gözlü olan köprü, 1616, 1849, 1925 ve 2004 yıllarında da onarım gördü. Kesikköprü Kervansarayı olarak da bilinen tarihi Cacabey Kervansarayı’nın bakımsızlık nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması ve bölgede herhangi bir koruma çalışmasının olmaması da tepki oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.