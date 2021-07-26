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Kırşehir Belediyesi, kendi enerjisini kendi üretiyor Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kendi üretimimizle örnek bir çalışma sergiliyoruz"

İHA

Kırşehir Belediyesi, kendi enerjisini kendi üretiyor Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kendi üretimimizle örnek bir çalışma sergiliyoruz"

Kırşehir Belediyesi, kendi enerjisini kendi üretirken Belediye Başkanı Ekicioğlu, belediyenin kendi enerji üretimleri ile örnek bir çalışma sergilediğini söyledi.
Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arkasında yaklaşık 20 bin metrekare alana kurulan Güneş Enerji Santrali projesi ile kurulu gücünün 1 megawatt olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, çevreye duyarlı güneş enerji santralinin faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık ortalama 1.379.438 kilowatt saat enerji üretildiğini ifade etti. "Amacımız bu potansiyeli artırarak belediyemizin enerji ihtiyacını tamamı ile karşılamaktır" diyen Ekicioğlu, "Güneş Enerji Santrallerimize ilavelerle devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri daha önce verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi noktasında belediye ekimizle birlikte aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Güneş Enerji Santralleri de hem belediyemiz hem de ilimiz için örnek projelerden biri olmaya aday" dedi. Enerji kaynakları ve kullanımının çok önemli olduğunu aktaran ve çalışmalarını enerji üretimi üzerine kuracaklarını belirten Ekicioğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Son yıllarda güneş enerjisi konusunda tüm dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan en önemlisi, çeşitli seviyelerde devreye alınan finansal ve mevzuatsal devlet desteğinin yanı sıra son dönemde artan talebin ve bu talebi karşılamak için yapılan yeni üretim kapasitelerinin sayesinde güneş panellerinin ilimiz için de çok önemli bir faktör olduğunun bilincindeyiz. Belediyemiz için güneş enerjisinin ilk ve en önemli avantajı bir defaya mahsus olmak üzere panel üretimi sırasında çıkan emisyonun ötesinde herhangi ilave bir sera gazını süreç içerisinde atmosfere yaymamasıdır. Belediyemiz ve ilimiz açısında çok önemli bir kazanım olacaktır. Bu çerçevede güneş enerjisi, herhangi bir duman, gaz veya diğer kimyasal yan ürünlerden uzak bir süreç ile doğrudan güneş ışınımını elektrik enerjisine çevirerek üretiliyor. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak tüm Yeşil Enerji Teknolojilerinin arkasındaki ana itici güç olan bu çalışmayla bir örnek da sergilemek istiyoruz."

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