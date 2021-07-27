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Serap hemşireden çağrı: "Lütfen aşı olun" Kırşehir'de 226 bin 208 doz aşı yapıldı

İHA

Serap hemşireden çağrı: "Lütfen aşı olun" Kırşehir'de 226 bin 208 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığınca korona virüs etkisinden korunabilmek için başlatılan ve ülke genelinde hızlandırılmış şekilde sürdürülen aşılama çalışmalarında Kırşehirli Serap hemşire vatandaşlara çağrı yaparak aşı olmaya davet etti.
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde annesi, babası, oğlu ve kendisi gibi hemşire olan ablasına da aşı yapan hemşire Serap Kuzu, insanları aşıya ikna etmenin zor olduğunu fakat aşı olunması gerektiğini söyledi. Normale dönüşle birlikte aşı polikliniğinde çalışmaya başlayan Kuzu, "Sağlık Personeliyim. Aylardır pandemi ve aşı servisinde görev yapıyorum. Hastaneye gelen her vatandaşımıza aşının zararlı olmadığını anlatıyoruz. İnsanlarımızı ikna etmek çok zor" dedi. Kendi sağlığı ile birlikte ailesi ve toplum sağlığını da düşündüğünü aktaran Kuzu, "Ben sağlığımı ve toplum sağlığını düşünürken insanımızın da sağlığını düşünmesini istiyorum. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Lütfen aşınızı olun" diye konuştu.
Aşı servisi önünde sırasının gelmesini bekleyen ve aşı olunmasını tavsiye eden Öner Gökçebay ise herkesin aşı olmak için gerekeni yapmasını istedi. Yeniden evlere kapanmamak için aşı olmayanların da aşılanmasını isteyen Zeynep Küçükçiftçi de, "Evlere yeniden kapanmamak için yapılan uyarılara kulak kabartarak herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Herkes özgürlük istiyor. Dışarı da rahat olabilmek için de herkes aşısını yaptırsın" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, il genelinde 226 bin 208 doz aşı yapıldı. 1. doz aşısını olan kişi sayısı 125 bin 952 iken 2. doz aşısını yaptıran kişi sayısı 83 bin 322 3. doz aşı olan kişi sayısı ise 16 bin 934 olarak İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarınca belirtildi. Kırşehir’de aşılamanın önemine dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan korona virüs aşı çalışmaları kapsamında MHRS randevu sistemi üzerinde yapılan ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Ali Bulut sağlık personeli ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında yaptırmıştı. Şehirde kurulan mobil çadırlarda aşı kampanyaları desteklenmiş Kırşehir Valisi İbrahim Akın da, aşılamanın önemine dikkat çekerek, yapılan aşılama çalışmalarını yerinde izlemişti.

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