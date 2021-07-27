Kestiği ağaç üzerine düştü, yaşamını yitirdi

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Kırşehir'de kestiği kavak ağacı üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.



Olay, Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde meydana geldi. Eşref Morgan'ın (69) kestiği kavak ağaçlarından biri üzerine devrildi. Durumu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri, Morgan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Morgan'ın cesedi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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