Kırşehir, iş insanlarını ağırlayacak MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kırşehir Şubesini açacak

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– Kırşehir MÜSİAD Şubesi, Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın katılacağı programla açılacak.

İş dünyasının kalbinin 4 Ağustos tarihinde Kırşehir’de atacağını söyleyen MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, iş insanlarının Ahi Evran Külliyesini ziyaret ederek, Ahi Evran Üniversitesinde seracılık faaliyetleri hakkında bilgi alacaklarını ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde inceleme ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.

Siyaset Bürokrasi ve iş insanlarının katılımıyla MÜSİAD Kırşehir Şubesinin açılışı sonrasında termal otelde gala yemeği gerçekleştirilecek. Kırşehir ekonomisi, yatırım planları ve çeşitliliği, istihdamın artmasına yönelik eylemlerin görüşülmesi beklenen ziyaretin Kırşehir’e katkı sunacağı ifade ediliyor.

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