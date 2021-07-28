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AK Parti'li Kendirli: "AK Parti söz verdiği gibi suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyor”

İHA

AK Parti'li Kendirli: "AK Parti söz verdiği gibi suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ediyor”

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Özbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin hizmete gireceğini açıkladı.
Milletvekili Kendirli, Kırşehir’in içme suyu ve tarımsal sulama sorunlarını çözmek için devletin tüm imkanlarıyla çalıştığını söyledi. Kırşehir’de de belediye başkanlığının kimde olduğuna bakmadan AK Parti hükümetlerinin söz verdiği yatırımları yerine getirmeye büyük özen gösterdiğini aktaran Milletvekili Kendirli, “Kırşehir’de AK Partili eski Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci döneminde başlayan altyapı yatırımlarının son aşaması olan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yerel seçim çalışmalarında müjdesini verdiği içme suyu artıma projelerine bu dönemde de devam edilmiş ve bazı tesisler açılma aşamasına gelmiştir. 18 yılda yapılan yatırımlarla Kırşehir’in içme suyu ve tarımsal sulama alanlarında çağ atladı. Kırşehir’de son 18 yılda inşa edilen 8 sulama tesisiyle yaklaşık 130 bin dekar arazinin tarımsal sulamaya açıldı. Kırşehir’in su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
Kırşehir’in içme suyu ihtiyacını da uzun yıllar karşılamak için yatırımlar yapıldığını, yeni yatırım projelerinin hazırlandığını belirten Milletvekili Kendirli, Kırşehir şehir merkezine yıllık yaklaşık 30 milyon metreküp içme suyu temin edilerek yaklaşık 250 bin kişinin içme suyunun karşılandığını, inşaatı tamamlanan Kırşehir Özbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi ile de 130 bin kişi için yılda 7.74 milyon metreküp arıtılmış içme suyu temininin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

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