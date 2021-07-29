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Kırşehirli şehitler albümde toplandı Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan: "Büyüyen ülkemize karşı oyun oynayan çapulcular yine ortaya çıktı"

İHA

Kırşehirli şehitler albümde toplandı Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan: "Büyüyen ülkemize karşı oyun oynayan çapulcular yine ortaya çıktı"

Kırşehirli şehitler, 'Şehitler Albümü'nde toplandı. Şehitler Albümü tanıtım toplantısında konuşan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız" dedi.
Başkan Kılıçaslan, "Sürekli büyüyen ve gelişen ülkemize karşı oyun oynayan çapulcular, Fırat Kalkanı Operasyonları ve Eren Bülbül Harekatı bölgelerinde kahraman Mehmetçiğe hain saldırılar düzenlemekte" dedi. Mehmetçiğin terör guruplarını yok etmek için büyük mücadeleler ortaya koyduğunu aktaran Kılıçaslan, "Mehmetçik, Suriye ve harekat bölgelerinde terör guruplarını yok etmek için büyük mücadeleler vermekte. Bizler Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Şehitlerimize rahmet ailelerine ise sabırlar diliyorum" diye konuştu.
Öte yandan oluşturulan Şehitler Albümünde ise Çanakkale, 1. Dünya Savaşı, Kore ve terör şehitlerinin hikayeleri İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği proje hayat buldu. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği; Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Sarıkamış, Kıbrıs Harekatı, korucu ve sivil şehitler ile terör şehitlerinin hayat hikayelerini tek albümde şehirde ilk kez toplayarak onların hikayelerini gelecek kuşaklara da aktarım yapacak. Şehit Annesi Bahtıgül Gevrek de albümün oluşturulmasında emekleri olan dernek yönetimine teşekkür ederek oğlunun şehitlik madalyasını bir ömür taşıyacağını ifade etti.

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