En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akçakent ilçesine giden Salih Ç. yönetimindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Yeşildere köyü yakınlarında şarampole devrildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, Salih Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Salih Ç.'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.