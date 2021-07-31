Kırşehir'den Muğla'ya ATT desteği

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Kırşehir'den afet bölgesi Muğla'ya Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan personel görevlendirildi.



İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ülkemizde çeşitli bölgelerinde yaşanan elim yangın felaketinde, tıbbi destek sağlamak amacıyla Başhekimliğimize bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personelimiz ATT Mehmet Çetin, ATT Onur Cemail Kulaksız ve AABT Hüseyin Kaya ile birlikte 1 tam donanımlı Acil Yardım Ambulansı ile Muğla iline görevlendirilmiştir." denildi.

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