Kırşehir'de KPSS heyecanı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de yüzlerce memur adayı KPSS heyecanı yaşadı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen KPSS sınavı nedeniyle Bağbaşı Mahallesi hattında yoğun trafik yaşandı. Sınavın tek noktada gerçekleştirilmesi nedeniyle yüzlerce memur adayı öğrenci ve aileleri sınav yerine zamanında gidebilmek için gayret harcadı.

Memur adaylarının sınava zamanında yetişebilmeleri için ışıklı kavşak noktalarında trafik polisi ekipleri görev yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.