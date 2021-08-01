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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de KPSS heyecanı

İHA

Kırşehir'de KPSS heyecanı

Kırşehir'de yüzlerce memur adayı KPSS heyecanı yaşadı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen KPSS sınavı nedeniyle Bağbaşı Mahallesi hattında yoğun trafik yaşandı. Sınavın tek noktada gerçekleştirilmesi nedeniyle yüzlerce memur adayı öğrenci ve aileleri sınav yerine zamanında gidebilmek için gayret harcadı.
Memur adaylarının sınava zamanında yetişebilmeleri için ışıklı kavşak noktalarında trafik polisi ekipleri görev yaptı.

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