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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ, tercih yapacak aday öğrencilerle bir araya geliyor

İHA

KAEÜ, tercih yapacak aday öğrencilerle bir araya geliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 4 – 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Cacabey Meydanında Tercih ve Tanıtım Standı açacak.
Bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve insan odaklı eğitim veren üniversite, tercih döneminde aday öğrencilerle bir araya geliyor. Üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler ile velileri bilgilendirecek. Rektör Karakaya, bölgesinde en çok tercih edilen üniversitenin kalite yöntemini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Aday öğrencilere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve sunulan imkanların anlatılacağı 'Tercih ve Tanıtım Günleri' kapsamında akademik birimler ve bölümler hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Yeni açılan üst düzey bölümlerden aktif halde olan bölümlere kadar birçok bölüm hakkında öğrencilerin bilgilendirileceği 'Tercih ve Tanıtım Günleri' ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, tanıtım faaliyetleri ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bölgesinde en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmesini sağlamaya çalışacaklarını belirtti.
Öğrencilerin şehrinin üniversitesini tercih etmeleri için üniversitenin tüm birimleri ile faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Rektör Karakaya, "Üniversitemizde yeni açılan bölümler ve faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu nedenle 4– 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Tercih ve Tanıtım Günleri kapsamında aday öğrencilerimizin üniversitemizi yakından tanımasını istiyoruz. Bu nedenle 5– 8 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 11:00, 12:00 ile 15:00, 16:00 saatleri arasında otobüs servisleri ile aday öğrencilerimizin üniversitemizi gezmesi için kampüs gezisi yapılacak. Cacabey Meydanında bulunan standımızda fakülte ve bölümlerde görev yapan akademisyenlerimiz öğrencilere tercihlerinde yardımcı olacaklar” dedi.
Rektör Karakaya; üniversitelerin genel yapısı, eğitim hizmetleri, akademik kadrosu ile teknik ve fiziki donanımı hakkında bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu belirtti.

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