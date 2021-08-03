Türk- Eğitim Sen Kırşehir'de 4. Şube Başkanını seçecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk- Eğitim Sen Kırşehir'de 4. Şube Başkanını seçecek

İHA

Türk- Eğitim Sen Kırşehir'de 4. Şube Başkanını seçecek

Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi, 4. Şube Başkanını seçmek için Kasım ayında 7. olağan genel kurula gidiyor.
Türk Eğitim Sen eski Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk, yürüttüğü sendika başkanlığı görevini bıraktığını duyurduktan sonra göreve gelen Hüdai Pakel, Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin seçim takvimini açıkladıktan sonra Kırşehir'de delege seçimine gidileceğini duyurdu. Kırşehir Şube Başkanlığı için kendisi ile birlikte 4 adayın yarıştığını belirten Pakel, "1992 yılında sendikanın Kırşehir'de kuruluşundan bu yana görev alan eski şube başkanımız Bilal Türk, 2007 yılından beri de şube başkanlığı görevini yürütmekteydi. Görevini bıraktıktan sonra 3. şube başkanı olarak ben göreve geldim. Şimdi ise 4. şube başkanımızı seçeceğiz" dedi. Yapılacak seçimlerle ilgili kampanya sürecini başlatan adaylardan Ali Elhan, sendikaların gelişmiş toplumlarda önemli bir yer edindiğini ve gelişmişlik ölçüsünün sivil toplum örgütlerinin varlığıyla da doğru orantılı olduğunu belirtti. Elhan, "Toplumun teşkilatlı olmasını önemsiyorum. Teşkilatlanmış toplum hem meşru araçların güçlenmesini hem de toplumun siyasal bilincinin gelişmesini sağlar. Sendikalar, toplumsal uzlaşının önemli araçlarından birisi olduğun gibi kültürel değişimin getirdiği sosyal sorunların da yeniden inşa sürecinin en önemli aktörleridir. Oluşturacağımız yeni yönetim ile elde etmeyi hedeflediğimiz başarıda lokomotif rol üyelerimizin olacaktır. Bu yönetim anlayışı ile hedefimiz birlik ve beraberlik anlayışıdır" diye konuştu.
Kırşehir'de, yapılacak seçimlerde Fatih Ünlü, İrfan Özer, Ali Elhan ve Hüdai Pakel yarışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAEÜ, tercih yapacak aday öğrencilerle bir araya geliyor
YEREL HABERLER KAEÜ, tercih yapacak aday öğrencilerle bir araya ...
Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kırşehir Belediyesi tüm imkanları ile afet bölgelerinde"
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kırşehir Belediyesi tüm ...
Kırşehir'de orman alanlarına giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de orman alanlarına giriş yasaklandı
İç Anadolu Bölgesinin doğa harikası Savcılı Plajı, gün batımı manzarasıyla hayran bıraktı
YEREL HABERLER İç Anadolu Bölgesinin doğa harikası Savcılı Plajı, ...
Kırşehir'de KPSS heyecanı
YEREL HABERLER Kırşehir'de KPSS heyecanı