MÜSİAD Başkanı'na Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi Ahi Evran Külliyesinde dua ederek Kırşehir temaslarına başladı.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nin açılışı için kente gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ahi Evran Külliyesini ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır tarafından dört etaplı külliye projesi ve Ahi Evran hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Ahi Evranı Veli'nin kabrinin bulunduğu türbe alanına geçerek dua eden Kaan, Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Belediye Başkanı Ekicioğlu, şehrin istihdam alanları hakkında bilgiler vererek, mesleki eğitimin önemini anlattı.

Kaan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sera alanlarında incelemelerde bulunarak istişare toplantısına katılacak.

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