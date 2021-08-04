MÜSİAD Kırşehir Şubesi açıldı İş insanları, Kırşehirli sanayici ve sendika temsilcileri ile istişare yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kırşehir Şubesinin açılışını yaptı.

Cacabey Meydanında yer alan MÜSİAD Kırşehir Şubesinin açılışını yapan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, daha sonra Kırşehirli sanayici ve sendika temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesini gezdikten sonra şube açılışı programına katılan Kaan'a açılış programında AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcıları, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

MÜSİAD Kırşehir Temsilcisi Ömer Ali Öz açılışta yaptığı konuşmada, "Şehirde bulunan STK'lar ile kamu kurumlarıyla eş güdümlü halde çalışmalar yürüteceğiz. MÜSİAD'ın Kırşehir'de bir hizmet binası açılışından öte 13. yüzyılda erdem, yüksek ahlak ve güven temelinde Ahilik öğretilerinin yeşerip filizlendiği ve Anadolu'da yayıldığı topraklarda aynı şiarı üstlenen MÜSİAD'ın Ahi Odağını açıyoruz" dedi.

Abdurrahman Kaan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin Türkiye genelinde 89 noktada dünyada ise 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösteren sahada en etkili ve yaygın eşine nadir rastlanır bir sermaye platformu olduğunu aktardı. Kaan, "Ülkemizde yerli ve milli sermayenin inşa edildiği ana unsurdur MÜSİAD. Temmuz ayı ile birlikte inşallah iktisadi olarak da normalleşme ile birlikte önümüzdeki süreci olumlu bir şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Pandemi sonrasında 'yeni dünya ekonomik sistemi' değişiklikleri olduğunu aktaran Kaan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın yaşamış olduğu küresel iklim değişikliklerini ve kuraklığın etkisine de yeni yaşam koşullarına da alışmaya çalışıyoruz. Rabbim bir an evvel ülkemizi yakan bu yangınların son bulmasını nasip etsin. Yangın bölgelerine ilk günden itibaren kriz merkezimizde sadece bu alana yönelik yangından zarar gören bütün bölgelere ulaşarak zarar gören vatandaşlarımıza destek oluyoruz."

Abdurrahman Kaan ve iş insanlarının Kırşehir gezisi sanayici ve STK temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.