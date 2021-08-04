Cacabey Meydanı'nda çocuk oyununa büyük ilgi

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Kırşehir Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında Cacabey Meydanı'nda çocuk filmi izletti.



Meydan en yoğun günlerinden birini yaşarken Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu sosyal medya hesabı üzerinden çocukların ilgisini 'İyi ki varsınız çocuklar' etiketiyle paylaştı. Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Cacabey Meydanı tarihindeki en güzel gecelerinden birini çocuklarımız sayesinde yaşadı. Ejder Yuvası adlı çocuk filmine yoğun ilgi vardı. İyi ki varsınız çocuklar" dedi.

Filmi çocuklarla birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz izledi. Film sonunda ise çocuklara hediyeler sunuldu.

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