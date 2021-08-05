Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı istifa etti

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Beşkardaş istifa ettiğini açıkladı.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşkardaş, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden 2019 yılında federasyon ve konfederasyon olma yolunda ayrıldıklarını ancak Anadolu Şehit Aileleri Derneğinin şehit ailelerine hizmet etme eğilimi göstermediğini söyledi. Beşkardaş, açıklamasında; "Şehit ailelerinin yaşadığı acıdan bihaber olduğunun anlaşılması üzerine istifa kararı aldım" dedi.

Beşkardaş ile birlikte yedi kişinin istifa ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.