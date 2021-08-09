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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması Başvuruları Başladı

İHA

Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması Başvuruları Başladı

– Kırşehir’de, 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışmasının' bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek. Düzenlenecek olan yemek yarışmasına katılacak yarışmacılardan dereceye gireceklere çeşitli ödüller verilecek.
9. Ahi Sofrası Yöresel Yemek yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya son müracaat tarihi 10 Eylül 2021 Cuma günü olarak açıklandı. Yarışma ise 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Ağalar Konağı’nda yapılacak. Yarışmacılar, Ahi Sofrası, hamur işi ve tatlılar ile yöresel et ve sebze yemekleri dallarında mücadele edecek. Yarışma sonunda dereceye giren birincilere 5 adet çeyrek, ikincilere 3 adet çeyrek, üçüncülere ise 2 adet çeyrek altın verilecek.
9. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması’na katılmak isteyenler; Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kırşehir Kent Konseyi, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvuruda bulunabilecekler.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, “Anadolu’nun tam ortasında yer alan Kırşehir mutfağının tatlarını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi.

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