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Evinin bahçesinde süs eşyası yapan vatandaşa Çiçekdağı Belediye Başkanından teşekkür plaketi

İHA

Evinin bahçesinde süs eşyası yapan vatandaşa Çiçekdağı Belediye Başkanından teşekkür plaketi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde evinin bahçesinde ahşap malzeme kullanarak süs eşyaları yapan vatandaşa ilçe belediye başkanı teşekkür plaketi verdi.
Çiçekdağı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Ahmet Ay, evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde ahşap malzeme kullanarak el emeği hediyelik eşya yapıyor. İlçede Ay'ın evinin bahçesinde yaptığı çalışmaları ilçe adına önemli bulduğunu belirten Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, vatandaşın çalışmalarının yöresel fuarlarla destekleneceğini söyledi. Belediye Başkanı Hakanoğlu, "El emeği göz nuru yaptığı eserleri yöresel fuarlarda değerlendireceğiz. İlçemizin kültürel birikimine katkı sağladığından kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait ahşap malzemeden oyma rahle, sandık, baston, kabak kemani ve bir çok minyatür ahşap eserle yaptığını belirten Ahmet Ay ise çalışmalarının desteklenmesinin kendisini daha fazla motive ettiğini söyledi.

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