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Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk'ten aşı çağrısı Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk: “Aşı olmayanların insanlarla iç içe bulunacakları yerlere alınmamaları için gerekli başvuruları yapıyoruz"

İHA

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk'ten aşı çağrısı Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk: “Aşı olmayanların insanlarla iç içe bulunacakları yerlere alınmamaları için gerekli başvuruları yapıyoruz"

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, artan vaka sayılarının esnafın endişelendirdiğini belirterek, esnafın yeniden bir kapanmayı kaldıramayacağını söyleyerek aşılama çağrısında bulundu.
Birlik Başkanı Öztürk, “İş yerlerimiz kapalı kaldı. En çok zarar gören kesimlerin başında esnaflarımız geliyor. Birlik beraberlik içinde hastalığı yeneceğiz derken vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Esnafımız da tekrar kapanma korkusu yaşıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çocuklarının geleceğini, çevresindeki insanları düşünüyorlarsa aşı yaptırsınlar. Ekonomik olarak zora girmek istemiyorsak aşı oranını artırmalıyız” dedi. Aşı olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu da aktaran Öztürk, “Gerekirse aşı yaptırmayanları belirli yerlere almamalıyız. Eğlence merkezleri, kahvehaneler, oteller gibi insanlarla iç içe bulunacakları yerlere alınmamaları için gerekli başvuruları yapıyoruz. Hepimizin bir işi, geleceği var. Vaka sayılarının artması, ölüm oranlarının yüksek olması bizim iş yerlerimizin kapanması ve sosyal hayatımızın kısıtlanması anlamına geliyor” diye konuştu.
Öte yandan, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü dün yapılan aşı sayısını 7 bin 126 doz olarak paylaştı. Müdürlükten yapılan açıklamada; 4 bin 275 doz aile sağlığı merkezlerinde 2 bin 223 doz çadır uygulamasında 638 doz mobil ekiplerce aşılama yapıldığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı sosyal medya paylaşımında Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya’nın da Başkent Ankara’nın aşı olma kararlılığı ve hızına örnek çalışma yapması tavsiyesini paylaşmıştı.

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