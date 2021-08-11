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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filik: “Orman yangınlarının önlenmesinde keçilerin rolü büyük”

İHA

Filik: “Orman yangınlarının önlenmesinde keçilerin rolü büyük”

Kırşehir Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Filik, son günlerde yaşanan orman yangınlarının önlenmesinde keçinin sağlayabileceği faydalar hakkında açıklama yaptı. Filik, kadim medeniyetlerin yegane hayvanı keçinin MÖ 8000’li yıllarda Mezopotamya’da evcilleştirilmiş Orta Asya’da Altay Türklerinde, Sümerlerde, Asurlularda, Hititlerde ve Friglerde hayat ağacı ile tasvir edilen bir hayvan olduğunu söyledi.
Medeniyetlerde hayatın en önemli figürlerinden ‘Hayat Ağacı’ ile keçinin anıldığını aktaran Filik, “Keçi, esas yaşam yeri dağlık, kayalık yamaçlar ile ormanlık arazilerdir. Dağ keçileri halen dağlarımızda yaşamlarını devam ettirirken, evcilleştirilen ırkların yaşamsal aktivitelerini yerine getirebilmeleri açısında dağlık alanlardaki göç yolu çok önemlidir. Dağlık alanlardaki yerleşim yerlerinde (ORKÖY) yetiştirilen keçiler farklı bitki türlerinden beslenerek kaliteli ürünler üretirken, üretkenlikleri de artmaktadır. Keçiler, ormanlık alan içerisinde gelişen çalı çırpının (makilik) kontrollü büyümesinde de önemli rol oynamaktadır” dedi.
Keçilerin "Son yıllarda özellikle entansif hayvancılık modellerine geçilmesi ve çoban temini konusunda yaşanan sorunların yanında orman içerisinde yanlış otlatmadan kaynaklı zararlar neticesinde keçiler özellikle ormanlık arazilerden uzaklaştırıldı" diyen Filik, “Keçinin özellikle ormanlık alanlarda verdiği zararlar sürekli vurgulanırken faydaları hep göz ardı edilmiştir. Keçi kilometrelerce gezebilen ve en sarp noktalara dahi tırmanabilen bir hayvan türüdür. Ormanlık arazi içerisindeki ulaşabildiği çalı çırpıdan faydalanabilen hatta ağaçların alt dallarını dahi tüketebilen bir hayvandır. Belki de ormanlık arazi de yanlış otlatmadan kaynaklı genç ağaçların alt sürgünlerine de vermiş olduğu bu zarar sebebiyle doğanın bir parçası olan ve doğal ekosisteme fayda sağlayan keçiler ormanlardan uzaklaştırılmıştır. Ancak, bu hayvanlar koruluk dönemi sonrasında belli yüksekliğe ulaşmış ağaçların arasına yaylım için salınabilse, keçilerin ormanlık araziye verdiği zarar yangınların verdiği zarardan daha az olacak ve hatta faydaları söz konusu olacaktır. Keçi ormanlık arazide gezerken yerde bulunan bitkilerden otlayarak yer ile ağacın dallarının birleştiği bölgeleri temizleyip, yer yangınlarının üst kısımlara sıçramasına engel olur, arazi içerisindeki gezintisi sırasında bıraktığı dışkı ile doğal gübreleme yapar ve ayak yapılarından dolayı orman ağaçların tohumlarının toprağa gömülmesine katkı sağlamasının yanında ağaçlar arasındaki çalıları tüketmek suretiyle doğal temizlik yaparak güvenlik güçlerinin işlerini kolaylaştırarak terörle mücadeleye de ekstra katkısı sağlayan bir hayvandır” ifadelerini kullandı.

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