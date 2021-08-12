Kırşehir emniyeti yolcu otobüsü denetimlerini artırdı

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına yönelik denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, AnkaraKayseri karayolu Mucur ve Kaman kavşaklarındaki belirli noktalarda yolcu otobüslerini denetledi. Sürücüleri uykusuz araç kullanmamaları ve dinlenme zamanlarına dikkat etmeleri noktasında uyaran ekipler, koronavirüs (Covid19) salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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