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Kırşehir Sağlık Müdürlüğü aşılama hızını hazırladığı video ile paylaştı 'Kırşehir'de yüzde 75 aşılama oranı için çağrı yapıldı

İHA

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü aşılama hızını hazırladığı video ile paylaştı 'Kırşehir'de yüzde 75 aşılama oranı için çağrı yapıldı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşının önemine dikkat çekmek amacıyla Kırşehir, 'Maviye Yaklaştı' başlığı ile yüzde 75 aşılama oranı için çağrı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda yapılan aşı sayısı sayaç halinde izlettirildi. İl genelinde yapılan çalışmalar ise görseller halinde sunuldu. Sağlık tesislerinde ve mobil ekipler tarafından yapılan aşılama fotoğraflarının yer aldığı Kırşehir, 'Mavi'ye Çok Yaklaştı', 'yüzde 75 olmak için kolları sıvıyoruz' sloganı ile sunulan video sosyal medya hesaplarında da yer aldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırşehir'de yürütülen çalışmalar; Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantılarda düzenli olarak değerlendiriliyor. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Sağlık Ocakları, Aile Hekimlikleri ve Mobil ekipler ise düzenli olarak aşılama faaliyetleri yürütüyor. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından valilik koordinesinde yürütülen mobil aşılamada ise günde 380 aşı yapılıyor.

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