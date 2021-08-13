Ahilik Haftası kutlamaları görüşmeleri başladı Ahi şehri Kırşehir, kutlamalara hazırlanıyor

Ahi şehri Kırşehir, 34. Ahilik Haftası kutlamalarına hazırlanıyor. 1319 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası programını görüşmek üzere kentte taslak program görüşmesi yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıya; AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Ahilik Haftası programının en iyi şekilde gerçekleşmesi için paydaş kurumlarca tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

2021 yılının UNESCO ve cumhurbaşkanınca 'Ahi Evran Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Akın, “Ahiliğin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılması amacıyla her yıl Kırşehir merkez olmak üzere ülkemiz genelinde etkinlikler düzenlenmektedir. Kırşehir’de olduğu gibi her ilde oluşturulan İl Kutlama Komitelerince hazırlanan etkinliklere Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunca nihai şekli verilmektedir. Kırşehir’in kutlamaların merkezi olması nedeniyle Merkez Yürütme Kurulu Kırşehir'de toplandı" dedi.

Toplantıda yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

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