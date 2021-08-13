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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oturduğu apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu

İHA

Oturduğu apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu

Kırşehir'de yaşlı bir kadın, ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre olay, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki koku nedeniyle vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan araştırmalarda binanın asansör boşluğunda bir kadının cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kadının yalnız yaşayan Bani Ç. olduğu belirlendi. Bani Ç.'nin cansız bedeni; incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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