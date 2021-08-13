Kırşehir’den Kastamonu’ya araç desteği

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Kırşehir'den afet bölgesi Kastamonu'ya araç desteği veriliyor.

Kırşehir İl Özel İdaresi bünyesindeki 1 paletli ekskavatör, 1 tekerlekli yükleyici, 1 vidanjör, 1 JCB kepçe, 1 kamyon, 3 taşıyıcı araç ve 2 öncü araç ile Kırşehir Belediyesine ait 1 adet küçük kepçeden oluşan araç konvoyu, 11 kişilik ekip ile Kastamonu’ya yardım için yola çıktı.

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonrasında oluşan yaraları sarmak için Kırşehir Valiliği koordinasyonunda yola çıkan iş makinelerinin sabah erken saatlerde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde olması bekleniyor.

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