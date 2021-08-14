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İŞKUR İl Müdürü Ülgen Kaya: “Pandemi koşullarına rağmen İŞKUR aralıksız çalışma yürüttü" "İnsanlarda iş beğenmeme var"

İHA

İŞKUR İl Müdürü Ülgen Kaya: “Pandemi koşullarına rağmen İŞKUR aralıksız çalışma yürüttü" "İnsanlarda iş beğenmeme var"

– İŞKUR Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, işsizliğin tüm dünyada sorun olduğunu ifade ederek, insanlarda iş talebi kadar iş beğenmeme de olduğunu söyledi.
İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, nitelikli iş gücünü yetiştirme gayretinde olduklarını ifade ederek işsizliğin ise sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu belirtti. Kırşehir’de, Çalışma ve İş Kurumunun pandemi koşullarına rağmen çalışma yürüttüğünü anlatan Kaya, “İnsanlara pandemi yokmuş gibi hizmet vermeye devam ettik. Çalışmalarımızı aralıksız yürüttük. İş talebi olduğu kadar iş beğenmeme olaylarını da yaşıyoruz. Canımızı en çok sıkan ve üzüldüğümüz nokta da bu. İnsanlara isteklerine göre iş yönlendirmesi yaparken eksiklikleri giderirken insanların iş beğenmedikleri noktaları görünce de üzülüyoruz” dedi.
Kadınlar ve engellilerin mesleki kurslarla iş yaşamına kazandırılmaya çalışıldığını ifade eden Kaya, “Kadınlarımızın iş yaşamında önünü mesleki kurslarla açmaya çalışıyoruz. Engelli ve eski hükümlü gibi dezavantajlı guruplara yönelik kendi işlerini kurma projeleri kapsamında yönlendirme yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kırşehir’de, işverene 9 milyonluk katkı sağlandı
Pandemi koşulları dahil yaşanılan süreçte işverene 9 milyonluk katkı sağlandığını ifade eden Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kırşehir’de, İş Başı Eğitim Programları ile işverene 9 milyon lira üzerinde katkı sağladık. Bu katkı patronların cebine değil, orada çalışan işe kazandırılacak olan işçinin cebine gidiyor. Kısa çalışma ödeneği kapsamında Kırşehir’de, bin 107 iş yeri faydalandı. Hiç kimse işini kaybetmezken tam zamanlı kapanma sonrasında da KÇÖ’den faydalanan kişiler işlerine devam etti.”
İl genelinde işe yerleştirmenin mesleklere göre dağılımı ise şöyle:
Hizmet ve Satış Elemanı 198, makine operatörü ve montajcı 167, nitelik gerektirmeyen meslek 125, büro hizmeti personeli 91, sanatkar ve ilgili işle alakalı çalışan 86, İş Başı Eğitim Programlarından ise 789 kişi yararlanırken yapılan toplam ödeme ise 9 milyon 185 bin 330 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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