Eyüp’ten Hacı Bektaş’a yolculukta Ahi Evran durağı

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'Huzur yolculuğu' adı ile İstanbul’dan Hacı Bektaş’a başlanan bisikletli yolculukta Server Gençleri, Ahi Evranı Veli türbesinde mola verdi.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında, "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" sloganıyla İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Server Gençlik Spor Kulübü üyeleri, Kırşehir'e ulaştı. Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyelerince karşılanan 30 kişilik grup adına gazetecilere açıklama yapan Zeki Taş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletlerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yolculuğun 6. gününde olduklarını belirten Taş, "Eyüp Sultan'dan başlayan yolculuğumuz yarın Hacı Bektaşı Veli'nin kabrinin ziyaret edilmesiyle son bulacak” dedi.

Yolculuğa katılanlardan Yusuf Furkan Karakoç ise İstanbul'da başlayan Bursa, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Ankara, Kırıkkale’den sonra yolculuklarında Kırşehir’e ulaştıklarını ifade etti. Kırşehir'de mola veren grup, yarın Nevşehir'e doğru yola çıkacak.

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