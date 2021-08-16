Kırşehir'de Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kırşehir'de afet bölgeleri için Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Son zamanlarda meydana gelen orman yangınları ile sel afetlerinin oluşturduğu tahribatları gidermek amacıyla AFAD Başkanlığınca başlatılan yardım kampanyası ile ilgili Vali İbrahim Akın başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Mehmet Kılıçarslan ve ilgili kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, geniş kapsamlı ve gayretli bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığınca alınan karar gereği İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığınca Yardım Kampanyası başlatıldığını belirten Vali Akın, “Vatandaşlarımız hem maddi hem de ayni olarak kampanyaya destek olabileceklerdir. Kampanyaya nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız “Yangın” ya da “Sel” yazıp 1866’ya SMS (bir SMS 10 lira) atarak katılabilirler" dedi.

Ayni yardımda bulunmak isteyen kişiler için ise de bilgilendirme yapan Vali Akın, "AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Cacabey Meydanında Yardım Toplama Noktası oluşturuldu. Halkımız Ayni Yardım Çadırına yardım malzemelerini getirebilirler. Kampanyaya katkıda bulunacak olan vatandaşlarımız (0386) 213 27 15’i arayarak yardım kampanyasına ilişkin gerekli bilgileri edinebilirler” diye konuştu.

Toplantı, Yardım Kampanyasına dair gerekli görüşmelerin yapılması ile sona erdi.

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