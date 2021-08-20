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12 yaşındaki Ahmet, koronavirüs aşısı oldu

DHA

12 yaşındaki Ahmet, koronavirüs aşısı oldu


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR´de aşı hakkı tanınan Ahmet Kaya´ya (12) koronavirüs aşısı uygulandı. 7´nci sınıf öğrencisi Ahmet Kaya, "Ben yoğun bakımda yatan insanları gördükçe üzülüyorum. Herkes aşısını olsun" dedi.
Kırşehir´de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, kentte bugüne kadar 288 bin 368 kişiye aşı uygulandı. Aşı haritasında yüzde 74,5 oranıyla sarı renkli olan Kırşehir'de, ortaokul öğrencisi Ahmet Kaya da aşı hakkı tanınması üzerine babası Hüseyin Kara ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvurdu. İlk doz aşısı uygulanan Ahmet Kaya, "Aşım çıkmış ben de hemen gelip yaptırdım. Ben yoğun bakımda yatan insanları gördükçe üzülüyorum. Herkes aşısını olsun. Hastalıktan kurtulmamız bu şekilde olacak. Başka çaremiz yok. Büyüklerimin aşı olmasını istiyorum. Buradan sizlere çağrı gönderiyorum" dedi.
'BİZE AŞI RANDEVUSU VERDİLER'
Oğlunun televizyonda yoğun bakımda yatan insanları gördükçe üzüldüğünü belirten Hüseyin Kaya, "Biz aşının kaç yaşına kadar indiğini devamlı takip ediyorduk. Baktık ki aşı sırası 12 yaşına kadar gelmiş. T.C. kimlik numarasıyla baktık bize aşı randevusu verdiler. Oğluma 'Aşı sıran gelmiş' dediğimde o da bana 'Baba durduğumuz kabahat' dedi. Oğlum bana okulunu, arkadaşlarını özlediğini söyledi. Benim de tüylerim diken diken oldu. Bir örnek teşkil etsin diye aşımızı yaptırdık. Gayet de mutluyuz" ifadelerini kullandı.
'HASTANEYE MÜRACAT EDENLERİN ÇOĞU AŞISIZ GRUP'
Kırşehir´de aşılamanın devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Ali Bulut da, "İlimizde aşılama son hızıyla devam ediyor. Yeni yaş gruplarımız açıldıkça yeni yaş gruplarına da aşılarını yapmaya devam ediyoruz. Kırşehir ilimizde çok az aşılama yapmamız gereken grup kaldı. İnşallah kısa sürede de maviye dönmeyi umut ediyoruz. Vatandaşlarımızı tekrardan aşıya davet ediyoruz. Hastanemize şu an kovid sebebiyle müracaat eden hastalarımızın çoğu aşısız olan ya da aşısı eksik olan gruplardan oluşmaktadır. Yoğun bakımlarımızda yatan aşı karşıtı vatandaşlarımız aşı olmadıkları için çok pişman olmaktadırlar. Bu şekilde kötü bir tecrübeye hiç kimse sahip olmadan aşı olsun istiyoruz" diye konuştu.
Aşı olan Ahmet Kaya´nın bilinen kronik bir rahatsızlığının bulunmadığı belirtilirken, yetkililer sistemde geçirdiği hastalıklardan dolayı bu yaş grubundakilere de aşı hakkı tanınabildiğini ifade etti.
DHA-Genel Türkiye-Kırşehir / Merkez Abdurrahman DULKADİR
2021-08-20 12:29:56

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