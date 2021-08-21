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Şehit Aileleri Derneği'nden vatandaşlara aşure ikram etti

İHA

Şehit Aileleri Derneği'nden vatandaşlara aşure ikram etti

Kırşehir Şehit Aileler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı.
"Hacı Bektaşi Veli’nin deyimiyle ‘Gün, bir olma, iri olma, diri olma günüdür; gün ikilikten kurtulma, dayanışma, paylaşma günüdür" diyen Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “Unutmayalım ki matemleri bir olan milletin geleceği de, idealleri de, bu coğrafya üzerindeki kaderi de birdir, beraberdir ve ortaktır" dedi.
Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Vatan Kalesinden Cennete uçanlar” projesi kapsamında şehit aileleriyle birlikte yaklaşık bin kişiye aşure dağıtımı yaptı.

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