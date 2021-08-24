Saman balyası yüklü tırda yangın

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Kırşehir'de saman yüklü tırda yangın çıktı.

KayseriAnkara karayolu Kırşehir Kaman ilçesi yol ayrımı mevkiinde saman balyası yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede tırın her yerini kapladı. Tır şoförü alevler büyümeden aracı terk ederek yanmaktan son anda kurtuldu.

Kırşehir şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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